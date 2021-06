https://it.sputniknews.com/20210604/dallecuador-a-gioia-tauro-droga-nascosta-nelle-banane-sequestrata-una-tonnellata-di-cocaina-11591936.html

Dall'Ecuador a Gioia Tauro, droga nascosta nelle banane: sequestrata una tonnellata di cocaina

Il porto di Gioia Tauro si conferma uno degli snodi principali del traffico internazionale di stupefacenti, un business miliardario controllato dalla... 04.06.2021, Sputnik Italia

Più di una tonnellata di cocaina purissima dal valore approssimato di 225 milioni di euro è stata sequestrata al porto di Gioia Tauro. La "bianca" ha viaggiato fino alla Calabria in un container nascosta fra le casse di banane provenienti dall'Ecuador. Il carico è stato intercettato dalla Guardia di Finanza e dagli uomini dell'Agenzia delle Dogane che hanno scovato il container sospetto fra gli oltre 2.100 provenienti dall'America Latina. Il maxi-sequestro è stato reso possibile all'utilizzo di sofisticati scanner che hanno consentito agli investigatori di individuare il carico. Dalle verifiche preliminari è emerso che la cocaina era di finissima qualità e avrebbe potuto essere tagliata 4 volte prima di finire sul mercato, per un valore totale di 225 milioni di euro. Il container era diretto in un porto della Turchia, secondo quanto riporta Ansa. L'operazione è stata coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e dell'aggiunto Gaetano PaciQuello di oggi è il secondo maxi-sequestro di droga dall'inizio dell'anno. Lo scorso febbraio 1.300 chili di cocaina erano stati scovati in tre diversi container in mezzo a carne congelata e frutta esotica provenienti dal Brasile e Ecuador. Grazie ad un'operazione congiunta con le autorità albanesi, qualche settimana fa invece è stata tracciata una spedizione di cocaina che dopo aver toccato Gioia Tauro è stata dirottata in Kosovo. Dati che confermano l'attività del porto di Gioia Tauro come hub del narcotraffico internazionale.

