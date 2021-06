https://it.sputniknews.com/20210604/covid-primo-caso-di-fungo-nero-in-messico-giovane-ricoverato-con-sintomi-11589863.html

Covid, primo caso di "fungo nero" in Messico: giovane ricoverato con sintomi

Il fungo nero o mucormicosi è una rara patologia, che si è diffusa in India collateralmente alla pandemia di coronavirus, tra i guariti dal Covid-19. Il primo... 04.06.2021, Sputnik Italia

Un paziente di 34 anni è stato ricoverato in Messico con sintomi di mucormicosi. Il giovane, sofferente di diabete, solo un mese fa era guarito dal Covid-19. Alla fine di maggio, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate, secondo quanto riferisce El Universal. Il giovane, Gregorio Avendaño, presentava forti dolori di testa, emorragia dal naso e una paresi facciale al lato sinistro. Ricoverato nell'ospedale comunale i medici hanno ipotizzato una rara forma di fungo nero, con necrosi dell'occhio sinistro, del naso e del palato e disposto il trasferimento all'Ospedale Generale della Zona 71 nel comune di Chalco.Adesso l'uomo lotta tra la vita e la morte e dovrà subire l'amputazione dell'occhio sinistro che si è coperto di una macchia nera. I medici temono che, per via della velocità con cui si è sviluppata la malattia, il fungo possa arrivare al cervello. Cos'è la mucormicosiLa mucormicosi è una complicanza causata da un'infezione fungina. Si contrae entrando a contatto con le spore fungine attraverso la pelle, con un taglio, un graffio o un'ustione, o direttamente con le spore fungine nell'ambiente. La malattia è pericolosa per i pazienti con diabete e immunità indebolita, specialmente quelli che si sono ripresi dal coronavirus. Diversi casi di mucormicosi sono stati individuati nei sopravvissuti al COVID-19 per la prima volta il 9 maggio da medici nello stato indiano del Gujarat. Secondo i medici, la causa della malattia potrebbero essere gli steroidi usati per curare il COVID-19.Il patogeno non si trasmette da persona a persona.

