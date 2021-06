https://it.sputniknews.com/20210604/covid-in-italia-rt-nazionale-crolla-allo-068--11586891.html

Covid in Italia: Rt nazionale crolla allo 0,68

Covid in Italia: Rt nazionale crolla allo 0,68

Ridotta anche l'incidenza dei contagi a 32 casi su 100 mila, secondo i dati del Monitoraggio dell'Iss e del ministero della Salute, attualmente al vaglio della... 04.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Prosegue ancora in calo l'Rt nazionale questa settimana stimato a 0,68, con un range 0,65-0,75, secondo i dati del Monitoraggio Iss/ministero della Salute. Un ulteriore miglioramento rispetto alla scorsa settimana, quando l'indice dei contagi era a 0,72. Contestualmente è in diminuzione l'incidenza dei contagi, con un valore nazionale di 32 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 47 della scorsa settimana.Situazione nelle regioniTutte le Regioni e le province autonome sono classificate a basso rischio con un Rt medio inferiore a 1, secondo quanto riportato nella bozza, attualmente all'esame della cabina di regia. La trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo uno. Situazione negli ospedaliIn miglioramento il carico sugli ospedali, con un tasso di occupazione in terapia intensiva al 12%, ben al di sotto della soglia critica. Al 31 maggio il numero di persone ricoverate in TI era 1.033, quasi 300 in meno rispetto al 25 maggio, quando il ricoverati erano 1.323. Il calo è confermato anche nelle aree mediche, dove il tasso di occupazione scende all'11%. Rispetto alle rilevazioni del 25 maggio, il numero di persone ricoverate passa da 8.577 a 6.482. A livello locale, nessuna delle regioni o province autonome supera la soglia critica dei posti letto in terapia intensiva. I dati sull'andamento del coronavirus in Italia sono ora all'esame della cabina di regia contenuti nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato oggi.

