https://it.sputniknews.com/20210604/covid-ilaria-capua-varianti-falso-problema-11591328.html

Covid, Ilaria Capua: "Varianti? Falso problema"

Covid, Ilaria Capua: "Varianti? Falso problema"

La virologa dell'Università della Florida in un'intervista rilasciata a La Stampa rassicura sulle varianti e parla dell'importanza di condividere le... 04.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-04T18:09+0200

2021-06-04T18:09+0200

2021-06-04T18:09+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/896/31/8963108_0:190:1440:1000_1920x0_80_0_0_19f8bda74caf70537dcc036b6333030c.jpg

Le varianti del Covid-19 non devono spaventare, sono un falso problema. Lo ha detto un'intervista a La Stampa la virologa Ilaria Capua, capo del centro ricerca della facoltà di Medicina veterinaria della Florida. L'importante è che la seconda dose si faccia "quando è richiesta, altrimenti il livello di protezione potrebbe non essere sufficiente,” ha precisato. Informazioni e brevettiLa pandemia ha mostrato agli scienziati "quanto sia importante lavorare tutti insieme", prosegue Ilaria Capua. Tuttavia, per quanto riguarda i brevetti, Capua ritiene che la ricerca "va anche protetta per garantirne in futuro il finanziamento“.l'idea di rimuovere i brevetti sui vaccini anti-Covid è stata sostenuta dall'amministrazione americana del presidente democratico Joe Biden. Tuttavia in America a sorpresa contro questa idea si è espresso il co-fondatore di Microsoft Bill Gates, noto per il suo attivismo a favore della vaccinazione contro il coronavirus. In Europa spicca il no di Angela Merkel alla revoca dei brevetti sui vaccini. Gli amministratori delle case farmaceutiche sviluppatrici dei vaccini si sono espressi contro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo