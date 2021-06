https://it.sputniknews.com/20210604/covid-da-lunedi-altre-4-regioni-passano-in-zona-bianca-11594693.html

Covid, da lunedì altre 4 regioni passano in zona bianca

Covid, da lunedì altre 4 regioni passano in zona bianca

In seguito alla decisione del ministro Speranza, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca lunedì 7 giugno aggiungendosi alle 3 regioni già... 04.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-04T19:35+0200

2021-06-04T19:35+0200

2021-06-04T19:35+0200

coronavirus in italia

ministero della salute

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/11197923_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6f59247c70f210dd30d96d02dbc5de56.jpg

Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso che dal prossimo lunedì altre 4 regioni entreranno in zona bianca. Nella giornata di oggi sarà firmata la nuova ordinanza.Le 4 regioni, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, si aggiungono alle già presenti Sardegna, Molise e Friuli Venezia-Giulia che sono già nella fascia a minor rischio dal 31 maggio. Le altre regioni al momento rimangono in zona gialla."Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto per la terza settimana sono sotto i 50 casi per 100mila abitanti e da lunedì sono in zona bianca", ha confermato anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.Il 7 giugno in Italia verrà inoltre spostato il coprifuoco dalle 23 a mezzanotte nelle regioni gialle.Le regioni che potrebbero entrare in zona bianca dal 14 giugnoDalla prossima settimana potrebbero entrare in zona bianca le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia - e la provincia autonoma di Trento. Per passare dalla zona gialla a quella bianca è necessario per la regione rimanere per tre settimane consecutive sotto quota 50 casi ogni 100mila abitanti.Le restanti regioni, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e provincia autonoma di Bolzano, potrebbero invece diventare bianche il 21 giugno, giorno in cui decade la misura del coprifuoco.L'unica regione che dovrebbe, secondo i dati attuali, rimanere in zona gialla è la Valle D'Aosta.

https://it.sputniknews.com/20210603/ristoranti-nelle-zone-bianche-niente-limite-per-i-tavoli-allaperto-al-chiuso-massimo-8-persone-11581212.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, ministero della salute, italia