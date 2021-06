https://it.sputniknews.com/20210604/cna-turismo-e-commercio-estendere-ecobonus-anche-alle-imprese-alberghiere-11594025.html

Cna Turismo e Commercio: estendere Ecobonus anche alle imprese alberghiere

Cna Turismo e Commercio: estendere Ecobonus anche alle imprese alberghiere

Secondo Cna Turismo e Commercio l'ecobonus dovrebbe essere esteso anche alle strutture alberghiere e alle pensioni con finalità imprenditoriali.

In un comunicato stampa rilasciato da Cna Turismo e Commercio la richiesta è quella di estendere la misura dell'ecobonus ad alberghi e pensioni con finalità imprenditoriali.L'ecobonus è una misura di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici e le ristrutturazioni edilizie."Le oltre 30mila imprese ricettive alberghiere sono fortemente provate dagli effetti catastrofici derivati sul settore dalla pandemia e, in vista dell’auspicata ripresa del turismo, i benefici dell’Ecobonus permetterebbero alla strutture di guadagnare in competitività a livello internazionale, pronte a intercettare una domanda globale sempre più esigente in termini di qualità dell’offerta" si legge nella nota di Cna.Secondo quanto affermato da Cna, molte sarebbero le imprese potenzialmente interessate al bonus. Si tratta di 33mila strutture per un milione di stanze e un valore della produzione superiore ai 20 miliardi."E’ altresì importante non escludere dal provvedimento le imprese alberghiere gestite da società di persone che rappresentano quasi il 40 per cento della platea interessata con attività a conduzione familiare o diretta, che di solito contano meno di 30 camere, organizzate in forma giuridica come impresa individuale o familiare, società di persone, società a responsabilità limitata" ha precisato Cna.

