Bonus Irpef 2021 per i dipendenti: a chi spettano i 100 euro in più in busta paga

I requisiti per ottenere il bonus Irpef in busta paga il cui valore varia in base al reddito lordo annuo, e che è destinato solo ai lavoratori dipendenti. 04.06.2021, Sputnik Italia

Il vecchio bonus Renzi (80 euro mensili) incrementato poi con il Governo Conte a 100 euro mensili dal 1° luglio 2020 è un bonus che i lavoratori si trovano in busta paga ogni fine mese.Ma a chi spetta e come si fa a richiederlo?Il bonus Irpef 2021 spetta solamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati, con esclusione dei titolari di pensione di ogni genere. La cifra varia in base al reddito lordo annuo:Del bonus non potranno usufruire gli incapienti, ovvero coloro che nell’anno hanno avuto un reddito annuo inferiore agli 8mila euro.Calcolo del redditoPer determinare il reddito complessivo e stabilire la cifra del bonus, saranno presi in considerazione i redditi di ogni categoria e vanno esclusi solo il reddito figurativo derivante dall’abitazione principale e quelli dei premi di risultato.Il bonus sarà erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga.I lavoratori che non hanno un sostituto di imposta, come ad esempio colf, badanti, giardinieri di datori di lavoro privati, quando sono dentro i limiti di reddito complessivo, possono beneficiare dei bonus in sede di dichiarazione dei redditi.

Notiziario

it_IT

