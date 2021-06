https://it.sputniknews.com/20210604/berlusconi-apre-a-salvini-valutiamo-lipotesi-di-una-federazione-del-centrodestra-11595304.html

Berlusconi apre a Salvini: "Valutiamo l'ipotesi di una federazione del centrodestra"

Berlusconi apre a Salvini: “Valutiamo l'ipotesi di una federazione del centrodestra”

04.06.2021

Silvio Berlusconi ha riunito oggi su Zoom i vertici di Forza Italia, i membri del governo, i capigruppo e i governatori azzurri con cui ha “valutato l’ipotesi di una federazione delle forze di centrodestra”. La proposta di federazione è stata avanzata oggi dal leader della Lega che, in un’intervista a Il Giornale, ha detto di “credere e sperare entro giugno di arrivare alla federazione delle forze di centrodestra, almeno di quelle che sostengono il governo Draghi”. Una proposta che “consideriamo con grande attenzione", avrebbe detto ai suoi Berlusconi, stando a quanto riferito sempre a Il Giornale da fonti di partito. Tuttavia, nel corso dell’incontro, le due ministre forziste, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna avrebbero espresso "perplessità" sul progetto, "preoccupate dal rischio concreto di una vera e propria annessione di Fi da parte della Lega". La malattia e il lavoro da casa Dopo settimane di stop a causa delle "conseguenze e delle complicanze“ del Covid, Berlusconi è tornato in attività, ma senza uscire da casa, come ha raccontato lo stesso ex premier in un'intervista concessa nei giorni scorsi a Il Giornale.

