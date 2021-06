https://it.sputniknews.com/20210604/basta-bauli-basta-maschere-il-governo-ora-intravede-e-lo-spettacolo--11578683.html

Basta bauli, basta maschere: il governo ora intravede e ascolta lo spettacolo

I Bauli in piazza sono entrati nei “palazzi” ed al tavolo interministeriale chiedono ristori fino a fine 2021 e tutele garantite al settore dello spettacolo, inattivo dal 23 febbraio 2020.

2021-06-04T11:05+0200

teatro

eventi

musica

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/11578893_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_3c45d296b57a5e3b2d9b6be6684e1c34.jpg

Hanno silenziosamente invaso le piazze con i loro bauli, chiusi da 500 giorni, ma vogliono il rumore della musica suonata dal palco, delle parti recitate dagli attori a teatro, delle migliaia di spettatori privati di emozioni. Sputnik Italia intervista Maurizio Cappellini, uno dei fondatori e membro del consiglio direttivo dell’associazione di promozione sociale “Bauli in piazza” che raggruppa i lavoratori dello spettacolo di tutta Italia ed ora siede al tavolo con il governo per dare al settore il giusto riconoscimento normativo.Com'è nato il movimento Bauli in piazza?E' nata l'idea di fare un'associazione nata ad agosto, a fine agosto dell'anno scorso 2020. Quando abbiamo capito che il tunnel sarebbe stato ancora molto lungo. Ad agosto dell'anno scorso le cose andavano meglio a livello di dati sull’epidemia, per cui si pensava già alla ripartenza. Ad agosto vedevamo succedere delle manifestazioni in Inghilterra, negli Stati Uniti, e parlando con un collega inglese mi ha chiesto perché un mercato così importante per lo show business, come il mercato italiano non ha movimenti, non ha manifestazioni.Perché in Italia c’è voluto più tempo per far partire la mobilitazione?Comunque da lì in poi abbiamo cominciato a parlarne fra di noi ed abbiamo deciso di dar vita a questo movimento. Il primo passo è stata la manifestazione del 10 ottobre a piazza del Duomo a Milano che ha cercato di raccogliere un po’ tutti gli elementi del nostro settore che erano già duramente provati da più di sei mesi di inattività. Quella manifestazione di ottobre è stata un pò anche incoscienza, perché non noi non potevamo sapere quale reazione avrebbe provocato. Come avuto compiuto il “salto” dall’altra parte del palco, per presentare le vostre richieste alle autorità?C’è stata una reazione molto molto forte sia da parte dell'opinione pubblica, sia da parte del governo insomma che ci ha contattato subito dopo tre giorni per avere una prima primissima interlocuzione e da lì abbiamo cominciato questo processo per diventare un'associazione vera e propria: un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro ovviamento. Da lì abbiamo cominciato.Che cosa avete ottenuto finora?Si può dire che la nostra attività sia politica nel vero senso della parola, cioè occuparsi della cosa pubblica, anche se una parte della cosa pubblica. Siamo ancora qui e abbiamo ottenuto qualcosa, poche settimane fa abbiamo visto pagati i restori, che comunque sono arrivati anche se non nella maniera corretta a nostro modo di vedere anche se molti troppi sono rimasti fuori soprattutto a livello aziendale. Però insomma dal nulla di prima qualcosa si è mosso per cui insomma siamo decisamente contenti del nostro percorso anche se la strada a ripeto è ancora molto lunga.Che cosa chiedete ora al governo?Le cose fondamentali sono proseguire con i restori perché nonostante le piccole riaperture estive, piccolissime riaperture estive il nostro settore penso che non riprenderà prima dell'anno prossimo e addirittura per tornare alla normalità del 2019 secondo me ci vorranno ancora un paio di anni per cui chiediamo il prolungamento dei sostegni almeno fino alla fine di quest'anno. E vedere che cosa succede come vanno le cose, insieme a questo che è il primo e più immediato. Noi stiamo cercando di ristrutturare tutta la previdenza nel nostro settore quindi il welfare, che prima non esisteva o comunque sia era assolutamente poco.Pensate che vi ascoltino?Proprio ieri abbiamo nuovamente sia con il ministero del Lavoro, sia con il ministero della cultura e ci dobbiamo rivedere a breve. Abbiamo ragionato su quattro proposte aggiuntive ai disegni di legge. Non è facilissimo e credo che la situazione sia veramente complicata, anche per loro evidentemente però noi siamo un settore troppo grande e troppo importante a mio parere per questo paese e quindi ci vuole la giusta attenzione. Dopo le manifestazioni dei mesi scorsi come continua adesso la mobilitazione? Basta manifestazioni non ne vogliamo più fare almeno per il momento andare in piazza nonostante l'abbiamo fatto in un modo molto coreografico, scenografico se vuoi è anche bello, drammaticamente bello, teatrale. Per noi esso è stato solo un metodo per attirare l'attenzione. Però sappiamo benissimo che i problemi non si risolvono nelle piazze, si risolvono ai tavoli preposti per cui per il momento l'attività deve continuare ad essere esclusivamente di natura politica. Noi speriamo che non ci sia più bisogno di tornare in piazza. Quindi per il momento basta bauli, basta maschere.

