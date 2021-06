https://it.sputniknews.com/20210604/ambiente-torna-cambiagesto-la-campagna-contro-linquinamento-da-mozziconi-11594427.html

Ambiente, torna #cambiagesto, la campagna contro l’inquinamento da mozziconi

Ambiente, torna #cambiagesto, la campagna contro l'inquinamento da mozziconi

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, riparte domani a campagna di sensibilizzazione per un corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta

Nata nell’estate del 2019, la campagna #cambiagesto mira a richiamare l’attenzione dei fumatori sull’importanza di salvaguardare l’ambiente, con il coinvolgimento di centinaia di tabaccherie in tutta Italia dove, oltre alla distribuzione di materiale informativo, verranno messi a disposizione oltre 270.000 portamozziconi tascabili. Il tour di #CAMBIAGESTO toccherà quest'anno 18 città italiane, partendo domani da Napoli, Pescara, Matera e Perugia, con iniziative nelle piazze e nelle vie principali di associazioni ambientaliste come Retake, movimento no-profit attivo nell'ambito della tutela dell'ambiente, e Plastic Free, da anni impegnata a coinvolgere la cittadinanza sui temi dell'inquinamento della plastica.Dispersi ogni giorno nel mondo 10 miliardi di mozziconiOgni giorno nel mondo sono dispersi 10 miliardi di mozziconi di sigaretta, ricorda Philip Morris Italy, che dal 2019 promuove e finanzia la campagna #cambiagesto per sensibilizzare i fumatori a non disperdere i mozziconi di sigaretta nell’ambiente. “Una parte di te sa già come fare #cambiagesto” ha l’obiettivo di stimolare il cambiamento, piuttosto che biasimare l’atteggiamento sbagliato, facendo leva su una coscienza individuale che già esiste”, è il messaggio veicolato dall’iniziativa.Progetto PlasticnessInsieme alle azioni di sensibilizzazione e riqualificazione urbana, novità della campagna del 2021 sarà l’adesione al progetto PLASTICNESS che prevede l’installazione di tre dispositivi Seabin in tre diversi porti italiani. Come si legge sul sito cambiagesto.it, i dispositivi Seabin sono dispositivi in grado di filtrare fino a 25.000 litri d’acqua all’ora e di catturare oltre 500 kg di rifiuti l’anno tra detriti e plastiche.

