Vaccini Covid, da oggi prenotazioni senza limiti per chi ha più di 12 anni

Vaccini Covid, da oggi prenotazioni senza limiti per chi ha più di 12 anni

Da oggi le prenotazioni per il vaccino contro il Covid-19 saranno aperte a tutti senza fascia di età. Potrà essere vaccinato chi ha più di 12 anni. 03.06.2021

2021-06-03T08:33+0200

2021-06-03T08:33+0200

2021-06-03T09:40+0200

Svolta per la campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19: da oggi la prenotazione è accessibile a tutti, senza tener conto delle fasce d'età. Fino a questo momento si è tenuto conto del criterio anagrafico o delle fragilità, per dare priorità ai soggetti più vulnerabili per età o patologie pregresse, maggiormente esposte alle complicazioni da contagio con il virus Sars-CoV-2. Inoltre è stata attribuita una priorità alle categorie professionali più a rischio, come medici, infermieri, operatori sanitari di ospedali e Rsa, forze armate e dell'ordine, insegnanti.Da oggi questi criteri vengono meno e la vaccinazione è aperta a tutte le fasce d'età a cui è destinato il vaccino.Come prenotareSarà possibile prenotare il vaccino tramite la piattaforma Aifa oppure tramite i numeri verdi e le modalità messe a punto dalle singole regioni. Chi può prenotareLa decisione di Aifa di approvare il vaccino Pfizer/Biontech per la fascia d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, permetterà di allargare la platea agli adolescenti per mettere in sicurezza gli studenti dalla seconda media in poi, ovvero quelli che più hanno sofferto la didattica a distanza. Tuttavia alcune regioni manterranno, almeno per il momento, la vaccinazione dai 16 anni in poi. Il provvedimento di Aifa segue il parere favorevole di Ema. Le vaccinazioni in ItaliaAifa segnala che in Italia sono state somministrate in tutto 35.817.595 dosi di vaccino contro il Covid-19 su un totale di 39.958.409 dosi ricevute. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 12.397.459, pari al 22,85% della popolazione con più di 12 anni di età.

