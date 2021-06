https://it.sputniknews.com/20210603/usa-irrompono-in-casa-e-prendono-armi-bambina-di-14-gravemente-ferita-dalla-polizia-11574176.html

USA, irrompono in casa e prendono armi: bambina di 14 gravemente ferita dalla polizia

USA, irrompono in casa e prendono armi: bambina di 14 gravemente ferita dalla polizia

Un bambino di 12 anni e una ragazzina di 14 sono scappati da una casa famiglia in Florida e hanno fatto irruzione in una villa mentre i proprietari erano... 03.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-03T15:48+0200

2021-06-03T15:48+0200

2021-06-03T15:48+0200

criminalità

polizia usa

usa

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/9326522_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_35ab28221958c40cf8fad6e237425409.jpg

Gli agenti della contea di Volusia, in Florida, hanno sparato a una ragazzina di 14 anni martedì sera, dopo che lei e un bambino di 12 anni erano fuggiti da una casa famiglia, avevano fatto irruzione in una villa, trovato una pistola, un fucile a pompa e un fucile mitragliatore incustoditi, e se ne erano impossessati.La ragazzina è stata colpita all’addome e a un braccio, il bambino si è arreso subito dopo.L'ufficio dello sceriffo mercoledì ha rilasciato oltre nove minuti di video che mostra le riprese delle telecamere degli agenti e di un elicottero che osservano la scena per giustificare l’intervento degli agenti che lo sceriffo Mike Chitwood ha encomiato ma che il Dipartimento delle Forze dell’Ordine della Florida (FDLE), sta indagando.Lo sceriffo ha spiegato alla CNN che dichiarazioni giurate dimostrerebbero che i due minori avrebbero puntato le armi da fuoco deliberatamente contro gli agenti e che lo stesso 12enne avrebbe ammesso di aver sparato ripetutamente agli agenti usando prima una pistola, poi un fucile AK-47 trovato in casa.Chitwood ha spiegato ai giornalisti che gli agenti avrebbero ripetutamente cercato di allentare la situazione, stabilire un contatto personale con i giovani e aver lanciato persino un cellulare per cercare di comunicare ma sono stati costretti a nascondersi dietro gli alberi tra le ondate di spari, che tuttavia dai video non sembrano evidenti."Non so cosa dire. Dove abbiamo sbagliato se un dodicenne e un quattordicenne pensano che sia giusto affrontare le forze dell'ordine?" ha detto ai giornalisti lo sceriffo che ha definito eroica la gestione della situazione da parte dei suoi agenti.Il dipartimento delle forze dell'ordine della Florida sta tuttavia indagando sull'uso della forza da parte degli ufficiali, ha detto la portavoce dello stesso dipartimento Gretl Plessinger.

1

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

criminalità, polizia usa, usa, mondo