Su Twitter arriva Blue, il primo servizio dell'app a pagamento

Il social network ha annunciato il lancio del suo primo servizio a pagamento. Al momento già avviato in Canada ed Australia offre funzionalità esclusive a chi...

2021-06-03T23:17+0200

2021-06-03T23:17+0200

2021-06-03T23:17+0200

Twitter prova a lanciare il suo primo servizio a pagamento: si tratta di Blue, che sarà disponibile per ora in Canada e Australia al costo rispettivamente di 3,49 e 4,99 dollari al mese.Per chi deciderà di abbonarsi al servizio, saranno disponibili funzionalità esclusive. Tra le funzioni del servizio a pagamento ci sarà l'Undo Tweet, strumento che permetterà entro un certo limite di tempo, fino a 30 secondi, di modificare un tweet in via di pubblicazione.Sono poi previsti anche i Bookmark Folders, per organizzare i tweet salvati, ed il Reader Mode, per rendere più facile la lettura di lunghi 'threads' (discussioni sul social).L'obiettivo della società è quello di diversificare le entrate in quanto al momento l'86% dei ricavi è rappresentato dalla pubblicità. Ancora la società non ha comunicato quando il servizio sarà disponibile anche negli Stati Uniti o in altri Paesi. Al momento il titolo di Twitter ha guadagnato il 2,4%.

