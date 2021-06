https://it.sputniknews.com/20210603/sondaggi-fratelli-ditalia-supera-il-pd-e-minaccia-il-primato-della-lega-11574587.html

Sondaggi, Fratelli d'Italia supera il PD e minaccia il primato della Lega

Dopo essere diventato la seconda forza politica superando il PD, Fratelli d'Italia potrebbe togliere il primo posto alla Lega, facendo guadagnare a Giorgia... 03.06.2021, Sputnik Italia

politica interna

italia

La corsa di Fratelli d'Italia verso il primo posto tra le forze politiche italiane sembra ormai inarrestabile. Lo conferma il sondaggio di Tecnè sulle intenzioni di voto degli italiani, elaborato per Quarta Repubblica, che vede il partito di Giorgia Meloni consolidare il suo vantaggio sul PD e minacciare la Lega.In caso di sorpasso, Matteo Salvini potrebbe dover lasciare lo scettro di leader del centrodestra alla Meloni. La Lega continua ad annaspare, lasciando sul terreno mezzo punto percentuale rispetto alle scorse rilevazioni, ma resta il primo partito d'Italia con il 21,1%. FdI fa un balzo in avanti di 0,8 punti e sale al 19,4%, scavalcando il PD e avvicinandosi minacciosamente al Carroccio, da cui ormai dista meno di due punti. Il partito di Enrico Letta prosegue con difficoltà e in un mese passa dal 19,3 al 18,9 per cento, perdendo quasi mezzo punto. Il Movimento 5 Stelle segna una lieve crescita di 0,3 punti e si porta al 16,7%, ma resta lontano dagli altri partiti di governo. In calo anche Forza Italia che perde mezzo punto fermandosi al 9,2%. Per quanto riguarda gli altri partiti, solo Azione di Carlo Calenda con il 3,2% si posiziona al di sopra della soglia di sbarramento. Sinistra Italiana è al 2,4% Italia Viva al 2,1% e i Verdi all'1,7%.

