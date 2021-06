https://it.sputniknews.com/20210603/smantellato-giro-di-prostituzione-tra-caserta-e-napoli-grazie-agli-annunci-sul-web-11581386.html

Smantellato giro di prostituzione tra Caserta e Napoli grazie agli annunci sul web

Al vertice due donne che gestivano gli affari e gli incontri tra le ragazze e i clienti e gli annunci online. 03.06.2021, Sputnik Italia

Un’organizzazione con compiti precisi, regole e una gestione ben definita. Al vertice due donne che che smistavano i clienti in diverse abitazioni tra Napoli e Caserta e organizzavano gli incontri con le ragazze che si prostituivano curandone ogni aspetto.La rete di prostituzione è stata smantellata grazie alle indagini dei militari di Melito con il coordinamento della Procura di Napoli Nord.Il reato contestato agli indagati è di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Una rete coordinata al millesimo Le indagini hanno ricostruito che l’associazione utilizzava appartamenti situati nelle province di Napoli e Caserta e ogni componente aveva compiti ben precisi.C’era chi si dedicava all’adescamento dei clienti attraverso annunci online, chi dava il supporto tecnico alle prostitute per migliorare la visibilità sul web delle loro “offerte”. Chi ancora dava indicazioni sulle tecniche di approccio telefonico più efficaci per aumentare il numero delle “visite” nelle abitazioni. Il crescente via vai dei clienti aveva attirato anche l’attenzione dei condomini di uno stabile dove si trovava uno degli appartamenti e la questione era stata discussa anche nel corso di un’assemblea condominiale.

