REC Group e Banca Intesa uniscono le forze per sostenere esportatori russi e commercio bilaterale

"Prossimamente apriremo un conto di corrispondenza in euro in Banca Intesa a nome di Roseximbank JSC, il che aumenterà l'efficienza di pagamenti nell'ambito dei progetti di commercio internazionale russo-italiani. Pianifichiamo inoltre di intensificare la cooperazione con Banca Intesa sulla linea di EXIAR JSC (Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance) nell'ambito dell'assicurazione contro i rischi nel finanziamento di progetti di esportazione", ha affermato Nikishina.