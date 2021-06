Meloni risponde a Galli della Loggia: Fdi non è organico al potere ed è contro totalitarismi

https://it.sputniknews.com/20210603/meloni-risponde-a-galli-della-loggia-fdi-non-e-organico-al-potere-ed-e-contro-totalitarismi-11572978.html

03.06.2021

La presidente di Fratelli d’Italia difende a spada tratta il suo partito, la sua classe politica e soprattutto le insinuazioni di mancato distacco dal fascismo e dalla sua eredità.In una lettera al Corriere della Sera, in cui risponde a un editoriale di Ernesto Galli della Loggia, Meloni ribatte alle accuse di incompatibilità del suo partito “con la democrazia liberale” e dell’impossibilità di governare l’Italia “se non si dà sul fascismo un giudizio totalmente negativo”, parole pubblicate nell’editoriale del professore.Per la presidente, Fdi non è paragonabile a M5S e ha una classe dirigente all’altezza del ruolo, inoltre, “ha una grande profondità fatta da esponenti, a tutti i livelli, con una lunga storia politica, esperienze amministrative, impegno studentesco, radicamento associativo” e non c’è “improvvisazione dalle nostre parti”.La pregiudiziale antifascista La presidente di Fratelli d’Italia punta poi il dito contro quella che sarebbe l’avversione della “classe dirigente del Paese” per “una motivata, a suo giudizio, ‘pregiudiziale antifascista’”. Per la dirigente “è verissimo che Fdi non è organico all’attuale sistema di potere e di influenze che governano la macchina dello Stato” ma “è una forza che chiede cambiamento e rinnovamento”.Meloni ricorda che “il fascismo non è una ‘peculiarità’ italiana. L’intera Europa è stata coinvolta e travolta dalla furia ideologica di nazismo, fascismo e comunismo”. A differenza del suo partito, invece, rivendica Meloni “solo l’estrema sinistra europea e la sinistra italiana tutta, Pd compreso, hanno avuto problemi a seguire questa strada”. Per questo “è tempo che la politica italiana faccia i conti con questa anomalia che rischia di marginalizzare la nostra Nazione nel contesto internazionale”.

