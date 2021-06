https://it.sputniknews.com/20210603/mascherina-allaperto-il-sottosegretario-costa-stop-da-fine-luglio-11572548.html

Mascherina all'aperto, il sottosegretario Costa: "Stop da fine luglio"

Mascherina all'aperto, il sottosegretario Costa: "Stop da fine luglio"

Giugno sarà il mese della svolta: via all'obbligo di mascherine all'aperto, riapertura delle discoteche e limite di quattro persone ai tavoli per bar e... 03.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

In occasione della Festa della Repubblica il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato della ripartenza dell'Italia augurandosi che il "2 giugno di quest’anno sia il punto di svolta per la ripresa e la rinascita del Paese, come lo fu quello del 1946 nel superare gli orrori del fascismo e del nazismo, della guerra".Il sottosegretario di Noi con l'Italia si è soffermato sui temi che più fanno discutere governo e regioni: obbligo di mascherine, vaccini, riapertura discoteche e limite di quattro posti a sedere per bar e ristoranti. Ha constatato che la campagna di vaccinazione cammina speditamente con quasi 36 milioni di dosi di vaccino. Numeri che fanno sperare che "con questo ritmo supereremo tra giugno e luglio i 70 milioni, molti dei quali con monodose". In discoteca senza ballareSul fronte della riapertura delle discoteche Costa ritiene che "non possiamo permetterci di approcciare il problema come lo scorso anno", riferendosi alla riapertura dei locali senza però riaprire le piste da ballo. Sull'obbligo di mascherine ritiene che "bisogna ragionarci" ma al momento sembra "prematuro toglierle. Il Cts sta comunque esaminando un protocollo", ha spiegato.Limite di quattro persone ai tavoliIl limite dei 4 posti a sedere per i ristoranti all'aperto in zona bianca va tolto, mentre al chiuso servono allentamenti graduali delle restrizioni."Dobbiamo dare assolutamente delle prospettive ai cittadini e bisogna considerare in maniera diversa le zona gialle da quelle bianche. Almeno per i ristoranti all'aperto in zona bianca si arrivi a togliere il vincolo del limite massimo di quattro persone al tavolo: sarebbe un primo segnale di distensione. Per i locali al chiuso credo si possa anche prevedere una restrizione iniziale, ci può stare purché sia graduale", ha specificato il sottosegretario di Stato alla Salute.Tavolo tecnico Il nodo del limite dei quattro posti non è ancora stato sciolto e prosegue le polemica fra ministero della Salute e regioni, che chiedono il superamento della norma per il locali in zona bianca. Oggi è previsto un tavolo tecnico per trovare una soluzione, fa sapere l'agenzia Ansa, citando fonti di governo.

