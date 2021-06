https://it.sputniknews.com/20210603/leuropa-boccia-il-blocco-dei-licenziamenti-in-italia-e-superfluo-11573150.html

L’Europa boccia il blocco dei licenziamenti in Italia: è “superfluo”

La valutazione dell’esecutivo europeo sottolinea che va a discapito dei contratti a tempo determinato. 03.06.2021, Sputnik Italia

La Commissione europea offre un giudizio negativo su uno dei provvedimenti più discussi delle norme contro la crisi provocata dal coronavirus: il blocco dei licenziamenti. Nel documento pubblicato ieri in cui l’Italia appariva tra i Paesi con “squilibri eccessivi” su deficit e debito, la Commissione spiega che il blocco dei licenziamenti “tende a influenzare la composizione, ma non la portata dell’aggiustamento del mercato del lavoro”.Inoltre “non è stato particolarmente efficace e si è rivelato superfluo in considerazione dell’ampio ricorso a sistemi di mantenimento del posto di lavoro”.È di fatto un ostacolo all’adeguamento della forza lavoro alle esigenze delle aziende. Una posizione non così diversa da quella portata avanti da Confindustria in Italia e che ha di fatto scardinato il prolungamento del blocco fino a ottobre.

Rachele Samo

Rachele Samo

