L’allarme: i bambini sono i più colpiti dalla pandemia, a rischio catastrofe generazionale

L’allarme: i bambini sono i più colpiti dalla pandemia, a rischio catastrofe generazionale

Secondo la ong KidsRights che pubblica l'indice sul rispetto dei diritti dei minori: l'Italia è 13esima. Al primo posto Islanda, Svizzera e Finlandia.

La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto devastante sui bambini, “coloro che sono stati colpiti più duramente” se si escludono le vittime del Covid-19. È l’allarme lanciato dalla KidsRights Foundation che pubblica la nona classifica mondiale sul rispetto dei diritti del bambino in 182 Paesi nel mondo.Secondo il fondatore della ong Marc Dullaert, le ripercussioni di lungo termine “per la salute” mentale e fisica “delle future generazioni” si manifesteranno in futuro ma i governi devono agire adesso per evitare una crisi ancora più grave. L’indice evidenzia l’impatto della pandemia sui bambini e sui loro diritti con particolare attenzione alla violenza, alle vaccinazioni non Covid, l’istruzione e la salute mentale.L’impatto sull’istruzioneSecondo lo studio, “le scuole sono rimaste chiuse e inaccessibili per oltre 168 milioni di bambini per l’intero anno”. Si tratta di situazioni che riguardano anche Paesi sviluppati come l’Olanda.Aumento della violenza domesticaIl report sottolinea inoltre un aumento dei casi di violenza domestica e abusi durante i periodi di lockdown. Un aumento dei matrimoni che coinvolgono giovanissimi e delle violenze sessuali in alcuni Paesi sono la cartina tornasole di queste violazioni. Secondo la ong Plan International tra il 2020 e il 2030 ci saranno 13 milioni in più di matrimoni che coinvolgono bambini. Salute mentale e benessereSecondo KidsRights 142 milioni di bambini non hanno accesso alla protezione sociale e vivono in povertà. Inoltre, la chiusura delle scuole ha avuto “effetti devastanti” sulla salute mentale dei minori, con la mancanza delle amicizie e della frequentazione dei coetanei. La classifica in cifreL’indice è composto in base al rispetto della Convenzione Onu sui diritti del bambino: il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto alla protezione e un ambiente per lo sviluppo di questi diritti.

