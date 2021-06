https://it.sputniknews.com/20210603/la-prossima-assemblea-generale-dellinterpol-si-terra-in-turchia-11580902.html

La prossima Assemblea generale dell'Interpol si terrà in Turchia

La prossima Assemblea generale dell'Interpol si terrà in Turchia

La seduta dell'89° Assemblea generale dell'Interpol è in programma per novembre e si terrà ad Istanbul. Lo ha fatto sapere il viceministro degli Esteri turco... 03.06.2021, Sputnik Italia

"L'89° Assemblea generale dell'Interpol si terrà dal 20 al 25 novembre ad Istanbul", ha dichiarato Kiran all'agenzia Anadolu.Il funzionario ha osservato che Ankara ritiene che il livello delle relazioni bilaterali con l'organizzazione non sia "al livello desiderato" a seguito del tentativo di golpe nel Paese nel 2016 e dell'atteggiamento "indeciso" dell'Interpol riguardo la vicenda.Allo stesso tempo, dal marzo 2020 nel quadro delle interazioni con l'Interpol sono stati espulsi in Turchia 93 criminali e su mandati di cattura dell'organizzazione nel Paese sono stati arrestati tre cittadini stranieri.Inizialmente l'89° Assemblea generale era programmata per dicembre 2020 negli Emirati Arabi Uniti, ma è stata posticipata per via della situazione epidemiologica sfavorevole.

