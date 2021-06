https://it.sputniknews.com/20210603/ingegnere-rapito-ad-haiti-chiesto-riscatto-di-500000-dollari-11579977.html

Ingegnere rapito ad Haiti: chiesto riscatto di 500.000 dollari

L'ingegnere Vanni Calì, ex assessore della provincia di Catania, si trovava sull'isola per la realizzazione di una strada per conto di una società romana. 03.06.2021, Sputnik Italia

E' stato chiesto un maxi riscatto per l'italiano sequestrato due giorni fa ad Haiti. Per la liberazione dell'ingegnere Giovanni "Vanni" Calì i rapitori chiedono mezzo milione di dollari, una cifra molto più alta rispetto alla media dei riscatti richiesti nell'isola, uno dei Paesi più poveri al mondo dove solo nell'ultimo anno sono avvenuti 243 sequestri, circa uno ogni 36 ore. Calì, catanese di 74 anni, era stato sequestrato martedì nel cantiere dei lavori che dirigeva per conto dell'impresa romana Bonifica Spa, chiamata ad Haiti per la costruzioni di una strada. Con lui sarebbe stata prelevata un'altra persona di cui, al momento, non si conosce la nazionalità. Artefice del sequestro sarebbe il gruppo 400Mawozo, lo stesso che lo scorso aprile si era reso responsabile del rapimento di sette religiosi.Secondo quanto si apprende su Rainews sarebbe già iniziata la trattativa per il rilascio dell'ingegnere, che in passato aveva ricoperto il ruolo di assessore provinciale sotto la presidenza di Nello Musumeci per poi restare alla provincia con incarichi dirigenziali. La Farnesina è in continuo contatto con la famiglia.

