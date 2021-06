https://it.sputniknews.com/20210603/india-sposa-muore-durante-le-nozze-e-viene-sostituita-dalla-sorella-minore-11577766.html

India, sposa muore durante le nozze e viene sostituita dalla sorella minore

India, sposa muore durante le nozze e viene sostituita dalla sorella minore

Durante le celebrazioni di un matrimonio la sposa è deceduta a causa di un infarto. La famiglia, per non perdere la dote del marito ha deciso di dare in sposa... 03.06.2021

2021-06-03T19:19+0200

2021-06-03T19:19+0200

2021-06-03T19:19+0200

La vicenda è avvenuta a Etawah, nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. La giovane sposa Surbhi è svenuta durante i festeggiamenti delle nozze, che nel Paese vanno avanti per giorni, ma il medico intervenuto a soccorrerla non ha potuto fare altro che constatare la morte per attacco cardiaco.Nonostante il dolore, le famiglie degli sposi hanno deciso di continuare con le celebrazioni dopo un primo momento di lutto proponendo di dare in sposa la sorella minore della giovane appena deceduta."Si sono riuniti e qualcuno ha proposto di continuare le nozze scegliendo come sposa la sorella minore e i parenti hanno accordato" ha dichiarato il fratello della vittima ai media locali. E' stato avvertito anche il marito della defunta Surbhi Manjesh Kumar e le nozze sono proseguite.Secondo le testimonianze, sarebbe stata la mamma delle spose ad aver insistito per il proseguimento delle nozze per evitare di perdere la dote del marito Manjesh. I parenti dello sposo, che volevano evitare il ritorno a casa senza sposa, hanno acconsentito.Il corpo senza vita di Surbhi è stato spostato in un'altra stanza per permettere alle celebrazioni di continuare nel resto del palazzo. Alla fine della festa poi sono state celebrate le esequie di Surbhi il cui corpo è stato cremato.

