https://it.sputniknews.com/20210603/il-fondo-monetario-promuove-litalia-e-aumenta-le-stime-di-crescita-11582341.html

Il Fondo Monetario promuove l’Italia e aumenta le stime di crescita

Il Fondo Monetario promuove l’Italia e aumenta le stime di crescita

Il Pil segnerà +4,3% quest’anno e +4% nel 2002 grazie al Pnrr e alla campagna vaccinale 03.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-03T19:45+0200

2021-06-03T19:45+0200

2021-06-03T20:26+0200

fondo monetario internazionale

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/274/43/2744394_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_948c91e4e329c9e257ae5edbc1d1668b.jpg

Nonostante l’“outlook” economico sia ancora molto legato all’andamento della pandemia di coronavirus, il Fondo Monetario internazionale migliora le stime di crescita dell’Italia sia per il 2021 che per il 2022.Dopo i giudizi della Commissione europea che ha parlato di squilibri eccessivi su deficit e debito e che ha bollato come “superfluo” il blocco dei licenziamenti, arriva oggi il verdetto del Fondo. La previsione complessiva per l’economia italiana è collegata anche "all'entità dei cambiamenti strutturali e all'efficacia delle politiche economiche e sanitarie", secondo il Fmi.La campagna vaccinale sostiene la crescitaIl Fondo nelle sue conclusioni sulle consultazioni del 2021 prevede anche i dati di deficit e debito: rispettivamente all'11,8% e al 159,9%. Il Fondo ribadisce che sul debito pubblico “nel medio termine” deve essere avviato un “credibile piano di riduzione”.Le buone notizie, però, arrivano sul fronte del rilancio.Il Fondo aggiunge che gli aiuti che il governo ha messo in campo dovranno essere mantenuti fino a quando la ripresa non avrà preso il largo.

https://it.sputniknews.com/20210603/leuropa-boccia-il-blocco-dei-licenziamenti-in-italia-e-superfluo-11573150.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

fondo monetario internazionale, italia