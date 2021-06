https://it.sputniknews.com/20210603/giustizia-lega-e-radicali-depositano-referendum-in-cassazione-dal-2-luglio-la-raccolta-di-firme-11577242.html

Giustizia, Lega e Radicali depositano referendum in Cassazione: dal 2 luglio la raccolta di firme

Giustizia, Lega e Radicali depositano referendum in Cassazione: dal 2 luglio la raccolta di firme

Lega e Partito Radicale hanno depositato i sei quesiti della riforma di giustizia per avere processi più veloci, meno correnti all'interno della magistratura... 03.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-03T14:04+0200

2021-06-03T14:04+0200

2021-06-03T14:04+0200

politica interna

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/787/12/7871279_0:294:2820:1880_1920x0_80_0_0_e4c4c8b9ec96c96bb01ffc00813ce07d.jpg

La Lega e il Partito Radicale promuoveranno assieme il referendum per la riforma della Giustizia. Una delegazione composta leghisti e radicali ha depositato questa mattina in Cassazione i sei quesiti referendari. Presenti i leader di due partiti, Matteo Salvini e Maurizio Turco, copresidenti del comitato promotore. Tra un mese esatto, il 2 luglio, partirà la raccolta delle firme. Se i quesiti passeranno il vaglio delle firme e della Corte Costituzionale, gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sulle elezioni del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abolizione del decreto Severino.Soddisfatto Matteo Salvini che ha definito quella di oggi "una bellissima giornata di democrazia, cambiamento e partecipazione popolare". II referendum "offrirà a 60 milioni di italiani" una riforma "vera, profonda, sana, veloce, giusta e necessaria" della giustizia che è "attesa da decenni", ha spiegato il leader leghista in un video su Twitter. Salvini specifica inoltre che si tratta di un referendum non contro la magistratura ma "per restituire più fiducia alla magistratura". Infine ha ricordato che i Radicali "ci provarono sulla responsabilità civile, ma furono traditi dal Parlamento".Per il leader del Partito Radicale, Maurizio Turco, questa "sarà la volta buona" per la riforma della giustizia "perché ci sarà qualcuno che difenderà in Parlamento le scelte dei cittadini", ha detto ad AdnKronos. Radicali e Leghisti hanno esposto uno striscione davanti al palazzo della Cassazione con la scritta "Referendum Giustizia". Tra i presenti, la senatrice Giulia Bongiorno, responsabile giustizia della Lega, che ha tenuto a precisare che "non c'è nessuno scontro in corso" e l'iniziativa è "a favore dei magistrati perbene che sono la stragrande maggioranza", sottolineando che la "riforma Cartabia va nella giusta direzione".

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica interna, italia