https://it.sputniknews.com/20210603/di-maio-sulle-riaperture-superare-le-limitazioni-e-lobiettivo-comune-11582601.html

Di Maio sulle riaperture: “Superare le limitazioni è l’obiettivo comune”

Di Maio sulle riaperture: “Superare le limitazioni è l’obiettivo comune”

Il ministro degli Esteri è fiducioso sulla ripresa e il rilancio dell’economia italiana e commenta le decisioni del governo sui tavoli dei ristoranti e sulla... 03.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-03T21:05+0200

2021-06-03T21:05+0200

2021-06-03T21:05+0200

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10559078_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_b54e7dc6f13ec6c4ef9b58aaf5c9a926.jpg

Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scende in campo per dire la sua sui nuovi allentamenti delle misure anti-contagio e sul confronto tra governo e Regioni sulle limitazioni per i ristoranti, che si è chiusa con la decisione di non porre un massimo di ospiti per i coperti all’aperto e di un massimo di otto commensali al chiuso.Per Di Maio il confronto è giusto e porta a soluzioni condivise, come nel caso delle limitazioni ai ristoranti per quattro persone al tavolo. Per il ministro, infatti, “dobbiamo mettere tutto il Paese nelle condizioni di lavorare”.Rilanciare il turismo per la ripresaDi Maio nello stesso post parla anche del settore su cui maggiormente si punta per la ripresa dell’economia: il turismo, che si sta “rimettendo in moto”.Per questo l’Italia non deve porre nuovi limiti ma anzi alleggerire quelli esistenti ma “in modo graduale e in sicurezza”. Un pensiero va a commercianti, imprenditori, lavoratori autonomi e le tante partite Iva, che per Di Maio devono “poter operare al meglio. Guardiamo avanti, facciamo correre l'Italia”.L'intesa sulla proposta delle RegioniÈ stato trovato l'accordo con il governo Draghi sulla proposta portata avanti dalla Conferenza delle Regioni e dalle Province Autonome sulla fine ai limiti di posti a sedere nei tavoli all'aperto e l'estensione del tetto massimo per i tavoli al chiuso da 4 a 8 persone nelle zone bianche. Nei ristoranti al chiuso in zona bianca, riguardo al limite di 8 persone al tavolo, sarà previsto un massimo di due nuclei familiari.

https://it.sputniknews.com/20210603/ristoranti-nelle-zone-bianche-niente-limite-per-i-tavoli-allaperto-al-chiuso-massimo-8-persone-11581212.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

luigi di maio