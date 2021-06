https://it.sputniknews.com/20210603/danimarca-approva-legge-per-inviare-immigrati-in-paesi-extra-ue-in-attesa-esame-richiesta-asilo-11575274.html

Danimarca approva legge per inviare immigrati in paesi extra UE in attesa esame richiesta asilo

Danimarca approva legge per inviare immigrati in paesi extra UE in attesa esame richiesta asilo

2021-06-03

Il parlamento danese ha approvato una legge che consente al governo di ricollocare i richiedenti asilo in Paesi al di fuori dell'Europa. Ora i rifugiati che... 03.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-03T14:26+0200

2021-06-03T14:26+0200

2021-06-03T14:26+0200

A maggio il governo danese aveva ufficialmente annullato i piani per l'apertura di un mega centro di accoglienza per gli immigrati in attesa di risoluzione della domanda di asilo sull'isola di Langeland, dopo la feroce opposizione degli alleati in parlamento e degli isolani locali.Secondo i nuovi piani i richiedenti asilo ora dovranno presentare una domanda di persona al confine danese e poi essere trasferiti in un centro di asilo. Solo dopo che la domanda sarà stata approvata, al richiedente verrà concesso lo status di rifugiato e il diritto di vivere nel paese ospitante."Un sistema di trasferimento dei richiedenti asilo in un paese terzo deve, ovviamente, essere stabilito nel quadro delle convenzioni internazionali", ha affermato il ministro della Migrazione Mattias Tesfaye dell'AFP.In precedenza è stato riferito che la legislazione mira a stabilire una base giuridica per il trasferimento di persone che chiedono protezione internazionale in Danimarca verso un paese terzo. Mentre la Danimarca dovrebbe coprire le spese di trasferimento, il paese ospitante dovrà occuparsi del trattamento delle richieste di asilo.Il governo afferma che nessun paese ha ancora accettato di collaborare al progetto, ma ci sarebbero dai 5 ai 10 paesi con cui la Danimarca starebbe attualmente negoziando la questione.

