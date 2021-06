https://it.sputniknews.com/20210603/da-spagna-e-portogallo-la-candidatura-congiunta-per-ospitare-i-mondiali-2030-11583805.html

Da Spagna e Portogallo la candidatura congiunta per ospitare i Mondiali 2030

La Reale Federazione Spagnola di Calcio ha fatto sapere che domani in una partita amichevole tra le nazionali di Spagna e Portogallo sarà annunciata la... 03.06.2021, Sputnik Italia

Domani allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid si terrà il match amichevole, che non sarà uno qualunque, ma segnerà alcuni eventi del passato e, probabilmente, del futuro. Il primo particolare del confronto è il centenario del primo match nella storia tra le nazionali iberiche tenutosi a Madrid, il 18 dicembre 1921, quando il Portogallo perse 3-1 contro i padroni di casa.In secondo luogo alla gara si intende ufficializzare la domanda di Spagna e Portogallo di poter ospitare congiuntamente i Mondiali del 2030. Lo ha comunicato oggi la Federazione calcistica della Spagna. Questa partita amichevole sarà l'inizio di un grande percorso, ha sottolineato l'autorità calcistica spagnola in un comunicato stampa.Il rilievo dell'evento sarà accentuato anche dalle cariche governative più importanti dei due stati. Infatti la candidatura sarà presentata da Re Felipe VI, primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, primo ministro portoghese Antonio Costa, e presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Rebelo de Sousa.Entrambe le nazionali si sono qualificate per gli Europei di calcio 2020 che si terrà quest'estate in 11 città europee, tra cui anche Roma. La Spagna nel Gruppo E dovrà affrontare le nazionali di Svezia, Polonia e Slovacchia mentre il Portogallo giocherà contro Ungheria, Francia e Germania nel Gruppo F.

