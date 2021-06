https://it.sputniknews.com/20210603/calcolo-di-un-istituto-tedesco-gli-usa-conservano-100-bombe-aeree-nucleari-in-europa-e-turchia-11571768.html

Calcolo di un istituto tedesco: gli USA conservano 100 bombe aeree nucleari in Europa e Turchia

Calcolo di un istituto tedesco: gli USA conservano 100 bombe aeree nucleari in Europa e Turchia

03.06.2021

Gli autori del progetto in una pubblicazione sul sito web dell'Istituto affermano che in Germania sono dispiegate 20 bombe. La nota infatti presenta il sito del progetto dedicato alle armi nucleari. Il portale offre una tabella che dimostra la divisione dell'arsenale nucleare americano tra i paesi europei. Fino a 40 testate, stando al report, si trovano in Italia.In totale sarebbero circa 100 bombe.Le autorità tedesche non confermano la presenza delle armi nucleari nel Paese. Tuttavia, secondo gli esperti, il numero di ordigni nucleari di produzione americana ammonta a 20.I partiti di opposizione nella Germania chiedono da molti anni il ritiro delle armi nucleari statunitensi dalla Germania. Inoltre, una serie di sondaggi aveva indicato che anche la maggioranza dei tedeschi sostiene il ritiro delle armi nucleari americane dal Paese.

