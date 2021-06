https://it.sputniknews.com/20210603/blinken-in-trattative-con-il-ministro-della-difesa-disraele-11582209.html

Blinken in trattative con il ministro della Difesa d'Israele

Il segretario di Stato degli USA Anthony Blinken in questo momento sta conducendo trattative con il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz. 03.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-03T21:33+0200

2021-06-03T21:33+0200

2021-06-03T21:45+0200

politica

mondo

"Siamo molto lieti di avere l'opportunità di proseguire con il dialogo, di parlare dell'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele", ha affermato Blinken, inaugurando i colloqui.Il segretario di Stato americano ha osservato che discuterà con il capo della Difesa israeliana anche degli sforzi per ricostruzione di Gaza.Gantz, a sua volta, ha affermato che il sostegno americano è molto importante per Israele.Cambio governo in IsraeleQuesto incontro si tiene nel contesto del cambio della coalizione governativa in Israele. Nella serata di ieri il presidente israeliano Reuven Rivlin ha reso noto che Yair Lapid, leader del partito centrista di Yesh Atid, ha trovato l'accordo con le altre forze politiche per formare un nuovo esecutivo. Quest’ultimo vede Benjamin Netanyahu, per la prima volta negli ultimi 12 anni, lontano dal timone nell'amministrazione israeliana.Ultima escalation di tensioni tra Israele e PalestinaLa situazione al confine israelo-palestinese di Gaza si è aggravata la sera del 10 maggio, in seguito alle tensioni avvenute nel periodo del Ramadan a Gerusalemme Est.Secondo le ultime informazioni, 12 civili israeliani hanno perso la vita in seguito agli attacchi missilistici di Hamas, mentre oltre 50 sono rimaste gravemente ferite. Anche le forze israeliane effettuano attacchi aerei. Le autorità palestinesi in precedenza avevano affermato che il numero di morti in seguito ad attacchi delle forze israeliane è salito a 243, sono rimaste ferite circa 1.900 persone.

