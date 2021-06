https://it.sputniknews.com/20210603/banca-mps-supporta-lazienda-irce-con-finanziamento-da-7-milioni-grazie-a-garanzia-italia-di-sace-11577061.html

Banca MPS supporta l'azienda Irce con finanziamento da 7 milioni grazie a Garanzia Italia di SACE

Banca MPS supporta l'azienda Irce con finanziamento da 7 milioni grazie a Garanzia Italia di SACE

Grazie allo strumento Garanzia Italia di SACE, il gruppo Monte dei Paschi ha finalizzato un'operazione di finanziamento nei confronti dell'azienda Irce... 03.06.2021, Sputnik Italia

Il finanziamento finalizzato da Banca MPS con l'ausilio della Garanzia Italia di SACE è di 7 milioni di euro. L’operazione strutturata, con una durata di 5 anni, consentirà all’azienda Irce di incrementare il circolante e fornirà un supporto concreto all’operatività."Attraverso Garanzia Italia permettiamo alle imprese italiane di ottenere le risorse necessarie per fronteggiare questo periodo particolarmente complesso e avviare una concreta strategia di rilancio. Per queste ragioni, siamo lieti di poter supportare il piano di sviluppo aziendale di una storica e rilevante realtà industriale come IRCE S.p.A." ha commentato Marco Mercurio, Responsabile Mid Corporate Centro-Nord di SACE.L'azienda Irce, fondata nel 1947 ad Imola, è oggi un gruppo industriale di rilevanza europea, con due aree di attività: conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e cavi isolati per il trasporto di energia."Banca Mps dimostra ancora una volta, con questa operazione di finanziamento, attenzione per il comparto industriale [...] La Banca intende così supportare concretamente in questa fase di ripartenza le aziende dell’Emilia-Romagna, regione che costituisce da sempre uno dei poli più rappresentativi della tradizione imprenditoriale del nostro Paese" ha spiegato Donatella Vernisi, General Manager Area Territoriale Nord Est di BMPS.

