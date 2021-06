https://it.sputniknews.com/20210603/amazon-ti-vaccina-via-alle-somministrazioni-in-due-stabilimenti-italiani-11580167.html

Amazon ti vaccina, via alle somministrazioni in due stabilimenti italiani

Amazon ti vaccina, via alle somministrazioni in due stabilimenti italiani

Questa mattina negli stabilimenti di Amazon del Piemonte sono iniziate le prime vaccinazioni dei dipendenti dell'azienda. 03.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-03T16:48+0200

2021-06-03T16:48+0200

2021-06-03T16:48+0200

coronavirus in italia

amazon

vaccino

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/9822451_0:132:2537:1559_1920x0_80_0_0_6588ab4b6d2d4ad9e6f7574abb558183.jpg

Amazon ha deciso di iniziare la campagna vaccinale del suo personale con degli hub vaccinali istallati negli stabilimenti di Torrazza Piemonte e Brandizzo, nel Torinese. Da questa mattina i primi dipendenti hanno potuto ricevere il vaccino."Si tratta di un ulteriore passo avanti per tornare alla normalità, siamo lieti di essere tra le prime aziende in Italia a far partire questa campagna" ha spiegato Marco Ferrara, senior manager di Amazon Logistic e responsabile del coordinamento della campagna vaccinale.Per Amazon la vaccinazione del proprio staff rappresenta un altro tassello nella via per la normalità, con investimenti anti-Covid che hanno riguardato tutte le unità operative."La vaccinazione rientra nell'ambito dei progetti già avviati che riguardano la sicurezza sul lavoro dei dipendenti" ha aggiunto Ferrara.In totale in Piemonte sono oltre 700 le aziende idonee alla somministrazione dei vaccini ai propri dipendenti, come annunciato dal presidente della regione Alberto Cirio.

https://it.sputniknews.com/20210516/vaccini-in-azienda-il-garante-della-privacy-scelta-dei-dipendenti-deve-essere-segreta-10555078.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, amazon, vaccino, italia