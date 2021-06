https://it.sputniknews.com/20210603/allerta-della-scienza-il-pianeta-sara-presto-a-corto-di-acqua-potabile-11578497.html

Allerta della scienza: il pianeta sarà presto a corto di acqua potabile

Un'équipe di scienziati coordinati dal Rensselaer Polytechnic Institute degli Stati Uniti ha rilevato l'abbassamento del livello di ossigeno nei laghi d'acqua... 03.06.2021, Sputnik Italia

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature.Gli specialisti hanno effettuato degli esami su 393 laghi nelle aree temperate del pianeta. Il lavoro ha preso in considerazione i dati dal 1941 al 2017.Il motivo principale per tali mutamenti è l'aumento della temperatura dell'acqua dolce di 0,38° C in dieci anni, ritengono gli esperti. Queste conseguenze del riscaldamento globale contribuiscono alla riproduzione delle alghe verdi-azzurre, le cui tossine sono pericolose per altri organismi viventi in acqua dolce.Pericolo per acqua potabileUna diminuzione dei livelli di ossigeno crea le condizioni necessarie per la moltiplicazione dei batteri anaerobi. Il metano che viene emesso da loro aumenta le emissioni di gas serra, che accelerano ulteriormente il ritmo del cambiamento climatico. Pertanto, il riscaldamento può portare all'esaurimento delle riserve di acqua potabile e allo squilibrio negli ecosistemi di acqua dolce.

