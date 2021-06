https://it.sputniknews.com/20210603/alitalia-sindacati-confermano-che-non-verranno-erogati-gli-stipendi-di-maggio-11583473.html

I commissari straordinari di Alitalia in audizione confermano che non verrà erogato il restante 50% dello stipendio relativo alle competenze di maggio. I... 03.06.2021, Sputnik Italia

La notizia, arrivata tramite un comunicato stampa del Cub, conferma che non verrà erogato il restante stipendio di maggio ai dipendenti della compagnia di Alitalia."I lavoratori Alitalia tenuti in ostaggio dalla insipienza del governo e dagli errori gestionali di chi ha dissipato il patrimonio della compagnia di bandiera italiana" commentano i sindacati, annunciando una manifestazione per il 10 giugno.Nella manifestazione tenutasi il 27 maggio davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme ai lavoratori i sindacati erano stati ricevuti dal Sottosegretario On. Alessandra Sartore che aveva garantito l'erogazione in tempi brevi delle necessarie risorse.No al ridimensionamento, in piazza il 10 giugno"Molto gravi appaiono anche le dichiarazioni dei Commissari che anticipano come anche i 100 milioni di euro attesi dal Governo, non ancora arrivati, non saranno comunque sufficienti a far fronte alla piena operatività di Alitalia delle prossime settimane. Una situazione vergognosa ed inaccettabile" continuano i sindacati.Questo tra i motivi che hanno spinto i sindacati ad annunciare una manifestazione per il 10 giugno a Montecitorio per il rilancio di Alitalia con l'accantonamento del piano di ridimensionamento, licenziamenti e smembramento della compagnia.

