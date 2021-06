https://it.sputniknews.com/20210602/zaia-celebriamo-la-festa-della-repubblica-attuando-lautonomia-11561412.html

Zaia: “Celebriamo la Festa della Repubblica attuando l’autonomia”

Il governatore della Regione Veneto rilancia il tema che torna di attualità per l’investimento delle risorse del Recovery. 02.06.2021, Sputnik Italia

Secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il modo migliore di celebrare la Festa della Repubblica che cade oggi è dando attuazione all’autonomia degli enti regionali.In un’intervista al Corriere della Sera, Zaia torna su una battaglia storica che è ancora di attualità, perché saranno principalmente gli enti locali a destinare i fondi del Recovery.Per Zaia è fondamentale che il governo non tagli fuori dalle decisioni “chi opera direttamente sul territorio” perché questo renderebbe meno efficiente il processo di spesa e di investimento dei fondi.La pandemia e lo stop all’autonomia differenziata Secondo il governatore veneto il progetto che era stato avviato al ministro Boccia negli anni scorsi e che si è fermato a fine 2019, è rimasto in sospeso soprattutto per la pandemia. Parlarne “avrebbe creato solo dissapori e divisioni in una fase in cui c’era bisogno della massima unità”, sottolinea Zaia aggiungendo, però, che lui non ha mai abbandonato il piano e “i dossier sono tutti pronti”. Per Zaia “l’autonomia culturalmente è già entrata nella testa degli italiani. Perché è chiaro a tutti che mentre il centralismo è centrifugo (porta alla fuga), il federalismo è centripeto (tiene unito il Paese)”.

