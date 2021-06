https://it.sputniknews.com/20210602/wi-fi-7-svelate-le-caratteristiche-del-wireless-di-nuova-generazione-11566931.html

Wi-Fi 7: Svelate le caratteristiche del wireless di nuova generazione

Wi-Fi 7: Svelate le caratteristiche del wireless di nuova generazione

Le californiane Qualcomm e Broadcom, e la taiwanese MediaTek, hanno iniziato a sviluppare chip Wi-Fi 7, la prossima generazione dello standard wireless. 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T22:07+0200

2021-06-02T22:07+0200

2021-06-02T22:22+0200

informatica

tecnologia

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/719/54/7195432_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_cf7d3404645126e8245445d4bbae93bf.jpg

Il portale taiwanese specializzato in informatica, Digitemes Asia, rivela in anteprima quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dello standard IEEE 802.11be, cioè il Wi-Fi 7, la prossima generazione di wireless.Naturalmente tutti si aspettano il Wi-Fi 7 sia più veloce del Wi-Fi 6, ma nessuno sa quanto e questa è la domanda principale che tutti gli internauti si pongono.La risposta, secondo il portale di Taipei è che la nuova generazione sarà molto, ma molto più veloce della precedente.Almeno il doppio, sostiene, grazie alla combinazione degli spettri di radiofrequenza. Come con le versioni precedenti del Wi-Fi, lo standard 802.11be è progettato con compatibilità con le versioni precedenti. In altre parole, anche i dispositivi con modem meno recenti funzioneranno con Wi-Fi 7.Questa tecnologia tuttavia sarà pronta per il rilascio solamente tra altri 2-3 anni, ma quando sarà disponibile, assicurano gli esperti, la distribuzione dati senza fili sarà ancora più veloce e il segnale più esteso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

informatica, tecnologia, economia, mondo