https://it.sputniknews.com/20210602/vaccini-stop-alle-fasce-deta-da-domani-potranno-prenotare-tutti--11563412.html

Vaccini: stop alle fasce d'età, da domani potranno prenotare tutti

Vaccini: stop alle fasce d'età, da domani potranno prenotare tutti

Da giovedì 3 giugno la prenotazione per il vaccino sarà aperta a tutti, senza distinzione di fasce d'età. Lo ha annunciato il ministro della Salute. 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T11:14+0200

2021-06-02T11:14+0200

2021-06-02T11:14+0200

coronavirus in italia

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/10489537_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_15272999fb299a6cd1d00d3e9566d36c.jpg

Al via la campagna di vaccinazione per tutte le fasce d'età. Da domani, giovedì 3 giugno, chiunque potrà prenotarsi sulla piattaforma Aifa per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato Roberto Speranza su Twitter."Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti", ha scritto il ministro della Salute in un tweet.Secondo quanto annunciato dal generale Figliuolo nei giorni scorsi, saranno 20 milioni le dosi destinate alle regioni per proseguire con la campagna di vaccinazione. Intanto Ema e Aifa hanno approvato il vaccino Pfizer/Biontech per i minori dai 12 ai 15 anni, mentre prosegue la campagna di vaccinazioni per i maturandi in vista degli esami di Stato. La campagna di vaccinazioniAifa segnala che in Italia sono state somministrate in tutto 35.435.853 dosi di vaccino contro il Covid-19 su un totale di 39.958.409 dosi ricevute. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 12.294.543, pari al 22,6% della popolazione con più di 12 anni di età.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccino