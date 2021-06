https://it.sputniknews.com/20210602/terremoto-in-piemonte-scossa-al-confine-con-la-francia-11561632.html

Terremoto in Piemonte, scossa al confine con la Francia

L'epicentro del sisma è stato localizzato a Usseglio, nel torinese. Due settimane fa era stata registrata un'altra scossa nella stessa area, in Val di Susa. 02.06.2021, Sputnik Italia

La Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma ha segnalato un lieve terremoto avvenuto mercoledì 2 giugno in Piemonte, al confine con la Francia. Alle 8.32 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.6 con epicentro Usseglio ad una profondità di 2 chilometri. Il terremoto è stato percepito anche a Torino, ma non risultano danni a persone o edifici. E' la seconda scossa in due settimane. Il 19 maggio un altro lieve sisma aveva colpito l'attigua Val di Susa con un'intensità di 2.4 gradi Richter. Numerosi cittadini della bassa valle di Susa hanno segnalato la scossa che è stata avvertita fino a Torino, a circa 49 chilometri dall'epicentro.

