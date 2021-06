https://it.sputniknews.com/20210602/ripristinato-il-volo-milano-new-york-con-i-voli-covid-tested-emirates-torna-a-malpensa-11568070.html

Ripristinato il volo Milano-New York: con i voli Covid tested Emirates torna a Malpensa

Il volo Milano-New York, inaugurato 8 anni fa nello scalo gestito da Sea, è stato ripristinato con l'atterraggio del volo di Emirates proveniente da Dubai lo scorso 1 giugno. Il collegamento prevede 4 frequenze settimanali per il mese di giugno e diventerà giornaliero da luglio facilitando in questo modo business e turismo."La ripresa del volo Milano-New York è un'ottima notizia che aspettavamo da tempo, e con noi i tanti clienti italiani che amano questa rotta [...] Il nostro volo per New York è covid tested e consente ai passeggeri di fare un doppio test Covid prima della partenza e subito dopo lo sbarco per evitare la quarantena" ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager dell'Emirates in Italia.Ghiringhelli ha poi aggiunto che sono già stati riattivati i collegamenti con Milano, Roma e Bologna e dal 1° luglio riprenderanno anche quelli da e per Venezia. Per quanto riguarda i voli covid tested, la procedura è già attiva anche per i collegamenti tra Milano, Roma e Dubai."Siamo più che felici di condividere con Emirates la ripresa dei voli Milano-New York [...] Il ritorno della domanda di traffico intercontinentale a Malpensa sarà supportato dall'estensione dei voli covid tested, inizialmente limitati a tre gateway statunitensi, verso altri aeroporti tra cui Dubai" ha commentato Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports.l ripristino della rotta Dubai – Milano - JFK offrirà più scelta ai viaggiatori che arrivano dall'Europa, dal Medio Oriente, dall'Asia occidentale e dall'Africa.

2021

