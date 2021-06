https://it.sputniknews.com/20210602/riaperture-a-roma-ritorna-il-caffe-al-banco--11569453.html

Riaperture: a Roma ritorna il caffè al banco

I clienti dei caffè e dei bar di Roma hanno nuovamente la possibilità di bere il caffè al bancone in seguito ai graduali allentamenti delle restrizioni... 02.06.2021, Sputnik Italia

Per i proprietari dei locali il ritorno del caffè “al banco” è una vera e propria “boccata d’ossigeno” che consente di rilanciare la loro attività e di ridare il lavoro ai dipendenti dietro il bancone e in cucina.Anche i clienti dei bar dimostrano una grande soddisfazione a proposito di questa possibilità affermando che il caffè “al banco” segna per loro il ritorno alla vita normale.

