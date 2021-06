https://it.sputniknews.com/20210602/oli-vegetali-allarme-dallirlanda-il-loro-consumo-potrebbe-causare-disturbi-mentali-tra-i-ragazzi-11571369.html

Oli vegetali, allarme dall'Irlanda: il loro consumo potrebbe causare disturbi mentali tra i ragazzi

Gli scienziati del Royal College of Surgeons in Ireland hanno stabilito che il consumo di oli vegetali, ricchi degli acidi grassi omega-6, potrebbe provocare... 02.06.2021, Sputnik Italia

Il consumo di oli vegetali ricchi di acidi grassi omega-6 negli adolescenti può portare a disturbi mentali quando è alto il livello di queste sostanze nel sangue. A tale conclusione sono giunti i ricercatori irlandesi. Il gruppo di scienziati ha effettuato uno studio, nel quale 3.800 persone nella fascia d'età 17-24 anni sono state esaminate per prevenire l'insorgenza di eventuali disturbi psicotici, depressione o disturbi d'ansia.Inoltre, i medici hanno prelevato campioni di sangue per misurare i livelli di acidi grassi omega-6, che stimolano i processi infiammatori nell'organismo, e acidi grassi omega-3, che hanno l'effetto opposto.I risultati non hanno subito nessun cambiamento quando sono stati presi in considerazione altri fattori come il sesso, l'indice di massa corporea, le abitudini dannose alla salute o lo status socioeconomico. Allo stesso tempo, emerge un legame chiaro tra il consumo di oli vegetali, ricchi di acidi grassi omega-6, e una predisposizione alle malattie mentali.Gli scienziati hanno sottolineato che sono necessarie ulteriori ricerche per identificare i meccanismi con cui gli acidi grassi omega-6 nel corpo influenzano l'organismo.

