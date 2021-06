https://it.sputniknews.com/20210602/minacce-malware-litalia-e-terza-al-mondo-per-numero-di-attacchi-11566789.html

Minacce malware: l'Italia è terza al mondo per numero di attacchi

Secondo l'ultimo report di Trend Micro Research, l'Italia è terza al mondo per attacchi malware dopo Stati Uniti e Giappone. 02.06.2021, Sputnik Italia

L'Italia si trova al terzo posto come nazione più colpita da malware, virus informatici usati dagli hacker per sottrare informazioni personali o soldi. Il dato emerge dall'ultimo report di Trend Micro Research, una divisione specializzata in cybersecurity.Nel mese di aprile l'Italia è stata colpita per l'esattezza da 4.908.522 virus malware. La famiglia di malware più rilevata ad aprile a livello aziendale è stata quella dei cosiddetti 'Downad' che possono infettare l'intera rete di una società sfruttando sistemi operativi obsoleti e non aggiornati.Secondo i dati del report, il nostro Paese è in ascesa in materia di minacce da malware, in quanto a gennaio si trovava al quinto posto e a febbraio-marzo aveva conquistato la quarta posizione.La classifica dei Paesi più colpiti da malware vede al primo posto gli Stati Uniti con 31.056.221 attacchi, seguiti da Giappone con 30.363.541. Dopo l'Italia al quarto posto troviamo l'India e al quinto l'Australia.Nel 2020 l'Italia è risultata anche la seconda in Europa dopo la Germani ad essere stata colpita da ransomware, virus che bloccano i dispositivi e chiedono un riscatto.

