Maxi rissa a colpi di pistola nel milanese, due i feriti tra i 150 coinvolti

Intorno alle 23 di ieri sera una maxi rissa è scoppiata a Vermezzo con Zelo, nel milanese. Nel corso della rissa sono partiti alcuni colpi di pistola e due... 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T20:17+0200

2021-06-02T20:17+0200

2021-06-02T21:32+0200

Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenuti nella serata di ieri a Vermezzo con Zelo, nel milanese, dove una maxi rissa ha coinvolto 150 persone.Durante la rissa, le cui origini sembrano essere state futili motivi, sono esplosi alcuni colpi di pistola e due persone sono rimaste ferite anche se non in forma grave.All'arrivo dei carabinieri di Abbiategrasso molte persone si sono allontanate per evitare l'identificazione ma dalle prime testimonianze gli agenti sono venuti a sapere dei colpi di pistola sparati. Durante il sopralluogo sono stati anche trovati tre bossoli esplosi e due proiettili integri tutti cal. 6,35, posti sotto sequestro.I Carabinieri sono stati poi informati che durante la notte al Pronto Soccorso dell'ospedale di Magenta sono arrivati una ragazza italiana di 21 anni che era stata colpita in maniera accidentale alla caviglia destra da un colpo di arma da fuoco e che poco prima era stato medicato un ragazzo di 18 anni con ferite lacero contuse al volto e in testa.Sono ancora in corso le indagini per individuare la dinamica degli eventi.

