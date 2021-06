https://it.sputniknews.com/20210602/iran-nave-va-a-fuoco-e-affonda-nel-golfo-di-oman-11561757.html

Iran, nave va a fuoco e affonda nel golfo di Oman

Una nave di supporto della Marina iraniana ha preso fuoco dopo essere partita per una missione di addestramento in mare aperto pochi giorni fa. 02.06.2021, Sputnik Italia

iran

mondo

Una nave ausiliaria della marina iraniana è affondata nel Golfo di Oman dopo aver preso fuoco, ha riferito mercoledì l'agenzia di stampa Fars, citando le dichiarazioni della marina.Dopo l'inizio dell'incendio, l'equipaggio ha lasciato la nave e si è trasferito nel vicino porto di Jask, nel sud dell'Iran. I vigili del fuoco non sono riusciti a spegnere l'incendio, ma l'incidente non ha provocato vittime.La causa dell'incendio non è stata specificata nel rapporto, con Fars che ha solo menzionato che l'incendio è scoppiato "in uno degli impianti". L'incidente è avvenuto quando la nave si trovava nell'area vicino alla città portuale di Jask, situata nella parte meridionale dell'Iran. Secondo quanto riferito, alcuni giorni fa la nave è partita per una missione di addestramento nelle acque aperte del Golfo Persico

iran

iran, mondo