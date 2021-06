https://it.sputniknews.com/20210602/inaugurato-il-primo-corso-scolastico-norvegese-in-drag-queen---reazioni-nel-paese-11563611.html

Inaugurato il primo corso scolastico norvegese in ‘Drag Queen’ - Reazioni nel Paese

Inaugurato il primo corso scolastico norvegese in 'Drag Queen' - Reazioni nel Paese

Un liceo norvegese ha attirato su di sé l'attenzione dell'intero Paese con il suo particolare programma di studi, presentato dagli ideatori come un "passo... 02.06.2021

2021-06-02T21:05+0200

2021-06-02T21:05+0200

2021-06-02T21:05+0200

Al liceo popolare del Movimento Laburista a Ringsaker, una classe di circa 10 studenti imparerà a recitare sul palco, travestirsi e truccarsi, e a sviluppare un personaggio drag, nonché conoscere la storia del fenomeno drag.Secondo il 29enne Jens Martin Hartvedt Arvesen, l'uomo dietro il programmam ed egli stesso artista drag, l'idea è che i giovani giochino con i ruoli di genere, oltre a "battere un colpo per l'apertura e la tolleranza", ha detto all'emittente nazionale NRK. Drag QueenDrag queen è un termine inglese per definire artisti che si esibiscono indossando abiti femminili, spesso accentuando ed esasperando trucco e acconciature. Le donne che recitano in abiti maschili sono invece dette drag king.Nel fenomeno possono essere ricercate ‘radici storiche’, dato che in epoca elisabettiana era fatto divieto alle donne di recitare in teatro e anche i ruoli femminili venivano interpretati dagli uomini (Il film Shakespeare in Love spiega bene la questione). Tuttavia l’accezione moderna di drag va al di là di questo e mira più ad esaltare la libertà di espressione LBGT.Reazioni positiveLa sessuologa Esben Esther Pirelli Benestad ha sostenuto che un programma di drag in una scuola norvegese è importante per mostrare la diversità nella società.La deputata del partito laburista Anette Trettebergstuen ha definito significativo il corso drag.“È bello che il drag abbia il suo programma. È molto più che travestirsi. È politico", ha detto, sottolineando il ruolo della comunità drag nella lotta per l'uguaglianza di genere e i diritti dei gay. "Il drag è una vecchia cultura ed è stato l'ambiente che a suo tempo ha dato il via alle grandi proteste del Pride negli Stati Uniti che hanno portato alla depenalizzazione delle persone LGBT e a condizioni di vita e diritti migliori", ha affermato.Reazioni negativeL’autore Arvesen aveva tuttavia ammesso di aspettarsi forti reazioni al suo programma, prevedendo che molti lo avrebbero trovato controverso. A questo proposito aveva ragione, infatti, le voci entusiaste sono state una minoranza mentre molto più intense le voci critiche.Il deputato Silje Hjemdal del Partito del Progresso nazional-conservatore ha definito "da far rizzare i capelli" il fatto che tali programmi educativi ricevano il sostegno statale.“Credo che sia sciocco. Devono esserci dei limiti a come vengono spesi i soldi dei contribuenti”, ha detto Hjemdal a NRK. Hjemdal ha sottolineato che alle persone dovrebbe essere permesso di perseguire qualsiasi hobby vogliano, incluso il drag, ma ha sostenuto che è arrivato il tempo di puntare i piedi contro le iniziative inutili a spese dei contribuenti.Hjemdal ha scritto al ministero dell'Istruzione.Il programma ha anche suscitato una reazione da parte dell'ala giovanile dei conservatori al potere.“Questo rientra nella serie dei programmi delle scuole superiori popolari che non hanno alcun reale beneficio per la società. Lo Stato finanzia qualcosa che in senso stretto non dovrebbe essere una sua responsabilità", ha detto a NRK il primo vice capo dei Giovani Conservatori Håkon Snortheim.Scettico anche il teologo e filosofo Espen Ottosen dell'Associazione missionaria.

