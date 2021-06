https://it.sputniknews.com/20210602/il-virologo-pregliasco-la-sfida-non-e-vinta-senza-tracciamento-ci-sara-la-quarta-ondata-11562375.html

Il virologo Pregliasco: “La sfida non è vinta. Senza tracciamento ci sarà la quarta ondata”

02.06.2021

Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Virologia all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi, vuole tenere alta l’attenzione degli italiani, perché la pandemia non è finita e dopo mesi di sacrifici e lockdown, con i dati in miglioramento “a forza di riaperture ora c’è la possibilità di un colpo di coda del virus” la possibile quarta ondata. Per il virologo il problema sono i positivi ancora in giro, accertati sono 240mila, ma potrebbero essere anche il doppio.In un’intervista a La Stampa, Pregliasco spiega allora che il colpo di coda del virus deriva dalla coesistenza con lo stesso, perché “pian piano il contagio si diffonde” anche se la vita all’aria aperta ci difende di più.L’immunità di gregge? Una chimeraSecondo Pregliasco se non verranno vaccinati anche i minori sotto i 12 anni l’immunità di gregge resterà “irraggiungibile, ma ci si potrà avvicinare”.Mentre per tutto il resto della platea “l’anno prossimo si coprirà solo chi ne avrà più bisogno e con vaccini aggiornati per tutte le varianti”. Mascherina sì o noSecondo il virologo esistono diverse teorie sulla necessità di continuare a tenere le mascherine.“Secondo me l’idea migliore è aspettare che si raggiunta il 50% di vaccinati con due dosi per toglierla all’aperto”.

