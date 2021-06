Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 75° anniversario della Repubblica italiana, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all'Altare della Patria.Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato con Bandiera e Banda.Il Presidente Mattarella ha, quindi, deposto una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto, alla presenza dei Presidenti di Senato e Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale.Al termine, le Frecce Tricolori hanno sorvolato su Piazza Venezia.

02.06.2021, Sputnik Italia

Il 75° anniversario della Repubblica italiana

Oggi in Italia si celebra la Festa della Repubblica: il 2 giugno del 1946 gli italiani con circa 2 milioni di voti in più rispetto alla Monarchia scelsero la Repubblica come la forma di governo del paese dopo la fine del fascismo.