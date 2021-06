https://it.sputniknews.com/20210602/haiti-lingegnere-rapito-e-un-ex-assessore-alla-provincia-di-catania-11566480.html

Haiti, l'ingegnere rapito è un ex assessore alla provincia di Catania

Haiti, l'ingegnere rapito è un ex assessore alla provincia di Catania

E' Giovanni "Vanni" Calì l'ingegnere catanese rapito nell'isola dei Caraibi, uno dei Paesi più poveri al mondo. La Farnesina ha avvisato la famiglia. Si... 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T14:38+0200

2021-06-02T14:38+0200

2021-06-02T14:38+0200

haiti

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/349/36/3493672_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_34b9751a2a74db9c75abe9ce74361d2b.jpg

L'italiano rapito martedì ad Haiti è il catanese Giovanni "Vanni" Calì, ingegnere di 74 anni che in passato ha ricoperto il ruolo di assessore alla provincia di Catania sotto la presidenza di Nello Musumeci, adesso governatore della regione. Lo ha riferito il quotidiano La Sicilia, aggiungendo che la Farnesina ha avvisato la famiglia. Conosciutissimo a Catania, Calì era stato assessore provinciale ai Lavori Pubblici dal 1995 e in seguito aveva ricoperto incarichi dirigenziali alla Provincia fino al 2011. Attualmente si trovava ad Haiti per la costruzione di una strada per conto della società romana Bonifica, che lo aveva incaricato responsabile della posa dell'asfalto. Il sequestro è avvenuto ieri mattina presso il cantiere, in una località chiamata Croix des Bouquets, non distante da Port-au-Prince. Calì sarebbe stato prelevato da una nota banda locale conosciuta come "400 Mawozo". Assieme a lui sarebbe stata rapita un'altra persona di cui non si conosce la nazionalità. Sarebbero già state attivati i canali per la richiesta del riscatto. Lo stesso gruppo aveva rapito lo scorso aprile 7 membri della Chiesa cattolica di Haiti, 5 preti e 2 suore sempre dal gruppo '400 Mawozo' presso la capitale Port-au-Prince. La banda criminale aveva fatto pervenire la richiesta di un riscatto da 1 milione di dollari americani per la liberazione dei religiosi.Haiti è uno dei Paesi più poveri al mondo e il precario stato sociale è peggiorato a dismisura a seguito del violento terremoto del 2010. Povertà e disperazione hanno reso fertile il terreno per la criminalità, in particolare, la piaga dei sequestri a scopo di riscatto.

1

haiti

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haiti, italia