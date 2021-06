https://it.sputniknews.com/20210602/funivia-mottarone-spuntano-i-video-della-tv-tedesca-freni-di-emergenza-bloccati-da-anni-11561197.html

Funivia Mottarone, spuntano i video della tv tedesca: freni di emergenza bloccati da anni

Funivia Mottarone, spuntano i video della tv tedesca: freni di emergenza bloccati da anni

Alcuni video amatoriali inviati alla Procura di Verbania da un'emittente tedesca mostrerebbero che i forchettoni erano utilizzati già dal 2014 per disattivare... 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T08:54+0200

2021-06-02T08:54+0200

2021-06-02T08:55+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11332316_0:263:3073:1991_1920x0_80_0_0_a5e9a74a5e1b33392a6fe687f6b7a1a3.jpg

L'emittente tedesca ZDF ha inviato alla Procura di Verbania alcuni video amatoriali che mostrerebbero come il sistema di frenaggio della funivia Stresa-Mottarone fosse stato manomesso da diversi anni. Nei filmati, ripresi tra il 2014 e il 2018 da uno svizzero, emerge l'utilizzo frequente dei "forchettoni" per disattivare i freni di emergenza dell'impianto. La procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, conferma di aver ricevuto i video ma al momento si riserva "ogni valutazione". Le immagini saranno sottoposte al vaglio degli inquirenti, che accerteranno se l'utilizzo dei "ceppi" per bloccare i freni da almeno 7 anni. Il caposervizio Tadini ha affermato che i forchettoni venivano usati per alcune anomalie ai freni, su cui sta indagando la Procura.I filmati sono stati girati dal videoamatore svizzero Michael Maier, che aveva ripreso la funivia nel 2014, nel 2016 e nel 2018. Dopo l'incidente Maier ha preso in visione il materiale registrato.Scarcerati i responsabiliIntanto sono state scarcerate le tre persone ritenute responsabili del disastro del Mattarone. Il gip, Donatella Banci Buonamici, ha rimesso in libertà il gestore dell'impianto della funivia Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio, perché non sussisterebbero le condizioni per il carcere cautelare. Ai domiciliari, invece, il capo dei servizi Gabriele Tadini, responsabile della manomissione del sistema di frenaggio. Alle polemiche per la scarcerazione, il magistrato Banci Buonamici ha rivendicato di aver difeso lo stato di diritto e la democrazia. Come sta il piccolo EitanE' stata sciolta la prognosi per il piccolo Eitan, rimasto per diversi giorni in rianimazione. Il bambino non è più in pericolo di vita ma resta in ospedale e verrà trasferito al reparto di degenza dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.Accanto a lui resta la zia, sorella del padre e da Israele è giunto anche un altro fratello.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia