https://it.sputniknews.com/20210602/firenze-a-rischio-denuncia-una-mamma-che-aveva-dimenticato-la-figlia-di-2-anni-al-supermercato-11571492.html

Firenze, a rischio denuncia una mamma che aveva dimenticato la figlia di 2 anni al supermercato

Firenze, a rischio denuncia una mamma che aveva dimenticato la figlia di 2 anni al supermercato

Una mamma ha dimenticato la figlia di due anni in un supermercato. E' accaduto a Firenze, la donna che era andata a fare spesa con la bambina e la sorella... 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T21:32+0200

2021-06-02T21:32+0200

2021-06-02T21:34+0200

supermercato

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/9908851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf4c5add8cd4fb4ba7490491f2cc653.jpg

La vicenda si è svolta ieri in un supermercato di Firenze. Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito ad una richiesta del Lidl di via D'Annunzio: poco prima un cliente aveva notato una bambina dormire in un passeggino in mezzo a degli scaffali senza la presenza di un adulto.I medici del 118 hanno verificato le condizioni di salute della bimba e solo più al supermercato è entrato un cittadino egiziano di 64 anni che ha riferito di essere il nonno materno della piccola.Per sicurezza la bambina è stata portata all'ospedale Meyer di Firenze per ulteriori accertamenti e qui sono giunti anche il padre e la madre della bambina che hanno tentato di spiegare la vicenda.La madre ha affermato di essersi recata nel supermercato insieme alla figlia di 30 mesi e alla sorella e che per fare la spesa le due donne si sarebbero divise e ciascuna era convinta di aver affidato la sorveglianza della bambina all'altra. Solo una volta tornata a casa la donna si è accorta che sua figlia non era presente.Viste le condizioni in buono stato della piccola, i carabinieri d'intesa con l'autorità giudiziaria hanno affidato la bambina alla madre. La posizione della donna tuttavia è al vaglio delle forze dell'ordine per accertare eventuali responsabilità penali ed il rischio è la denuncia per abbandono di minore.

https://it.sputniknews.com/20210601/ricettatore-nascondeva-i-soldi-nei-peluche-scoperti-300-mila-euro-dai-carabinieri-11555226.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

supermercato, italia